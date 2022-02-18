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18 февраля, 02:53

Поразил 50 целей: Ракетный крейсер "Москва" провёл артиллерийские стрельбы на учениях в Чёрном море

Личный состав ракетно-артиллерийской боевой части корабля поразил более 50 морских и воздушных целей условного противника, сообщили в Черноморском флоте.

Ракетный крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Чёрном море. Видео © Телеканал "Звезда" / Минобороны РФ

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" в рамках учений провёл артиллерийские стрельбы в Чёрном море. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. Видео манёвров публикует телеканал "Звезда".

"Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы на полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова", — сказано в сообщении.

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По замыслу учений артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. Как уточняется, в качестве воздушных целей использовались светящиеся авиационные бомбы, сброшенные на полигонах боевой подготовки экипажами самолётов морской авиации.

Кроме того, в ходе манёвров боевые расчёты ракетного крейсера "Москва" выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям. Для имитации кораблей противника на длинных дистанциях использовались корабельные щиты-мишени, а для стрельбы на короткие — макеты плавающих морских мин. Всего в ходе отработки огневых задач личный состав ракетно-артиллерийской боевой части корабля поразил более 50 морских и воздушных целей условного противника. Учения прошли в соответствии с планом подготовки.

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Ранее сообщалось, что более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения для отработки обороны Крыма. Лайф также писал, что корабли Черноморского флота нашли и уничтожили подлодку условного противника.

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Обложка © Минобороны РФ

Иван Косицын

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