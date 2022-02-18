Поразил 50 целей: Ракетный крейсер "Москва" провёл артиллерийские стрельбы на учениях в Чёрном море

Ракетный крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Чёрном море. Видео © Телеканал "Звезда" / Минобороны РФ

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" в рамках учений провёл артиллерийские стрельбы в Чёрном море. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. Видео манёвров публикует телеканал "Звезда".

"Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы на полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова", — сказано в сообщении.

По замыслу учений артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. Как уточняется, в качестве воздушных целей использовались светящиеся авиационные бомбы, сброшенные на полигонах боевой подготовки экипажами самолётов морской авиации.