Врач Шамгунова рассказала, какая болезнь может ослабить иммунитет к коронавирусу

В течение трёх лет после перенесённой кори человек может оставаться беззащитным перед инфекциями, к которым у него ранее сформировался иммунитет. Об этом рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова.

В эфире радио Sputnik она отметила, что подобный риск возникает при одном условии – в случае развития у пациента коревой амнезии.

"Коревая амнезия – особое состояние, которое развивается у пациентов после заболевания корью. Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия. То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты – это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях", — пояснила Шамгунова.

По её словам, корь подавляет эти клетки памяти, истощает их, стирает, после чего человек теряет свой иммунный репертуар, который помогал ему справляться с другими инфекциями. Так, если T- и B-лимфоциты не будут функционировать как нужно, есть вероятность, что человек повторно заразиться ковидом. Таким образом, если пациент переболел CoViD-19, а после этого перенёс корь, то в будущем он может снова заразиться коронавирусной инфекцией, так как у него уже нет соответствующих клеток памяти.

Эксперт отметила, что благодаря вакцинации корь не приводит к пандемиям, однако отдельные вспышки этого заболевания периодически всё-таки случаются. Шамгунова напомнила, что взрослые переносят корь тяжелее и рискуют повредить респираторную систему

"Это тяжёлые пневмонии, как коревые, так и вторичные, бактериальные. Есть вероятность, что будут поражены центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт. Если, например, произошла вспышка кори, все контактные проверяются с помощью иммунологических тестов. Если у них нет антител, они либо вакцинируются, либо им вводится противокоревой иммуноглобулин", – уточнила Шамгунова.