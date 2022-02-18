TMZ: Питт подал в суд на Джоли из-за тайной продажи доли в винодельне бизнесмену из России

Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив актрису в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на судебные документы.

В июле 2021 года Джоли попросила суд отменить временный запрет на продажу совместных с Питтом активов. А именно, актриса хотела продать свою долю в компании Miraval Chateau по производству вина Nouvel во Франции.

Уточняется, что в сентябре Питт разрешил экс-супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже через месяц актёр узнал, что половина винодельческого хозяйства была куплена филиалом компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.