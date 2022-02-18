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18 февраля, 02:26

TMZ: Питт подал в суд на Джоли из-за тайной продажи доли в винодельне бизнесмену из России

Актёр утверждает, что бывшая супруга не получила его официального согласия на сделку и намеренно скрывала от него детали. Он хочет аннулировать договор о продаже и получить компенсацию.

<p>Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото © ТАСС / Zuma

Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив актрису в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на судебные документы.

В июле 2021 года Джоли попросила суд отменить временный запрет на продажу совместных с Питтом активов. А именно, актриса хотела продать свою долю в компании Miraval Chateau по производству вина Nouvel во Франции.

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Уточняется, что в сентябре Питт разрешил экс-супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже через месяц актёр узнал, что половина винодельческого хозяйства была куплена филиалом компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Питт утверждает, что Джоли не получила его официального согласия на сделку и намеренно скрывала от него детали. Актёр обратилась в суд с просьбой соглашение о продаже. Также он хочет получить компенсацию.

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Юлия Коновалова

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