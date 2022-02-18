В мэрии Киева заявили о планах эвакуировать всех горожан в случае "боевых действий"
Там добавили, что в городе останутся только работники критической инфраструктуры, ВСУ, а также те, кто не захочет уезжать.
В Киеве проведут полную эвакуацию населения, если "боевые действия" дойдут до украинской столицы. Об этом в эфире "Громадського радио" заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.
"В случае боевых действий будет проведена эвакуация и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ", — отметил он.
По его словам, в столице Украины также останутся те, кто не захочет уезжать. Как добавил Ткачук, в случае "боевых действий" метрополитен Киева будет работать около шести часов: три часа утром и три — вечером. В остальное время он будет укрытием.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что власти Киева готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации, и утвердил план эвакуации населения на такой случай.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.
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