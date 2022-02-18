В мэрии Киева заявили о планах эвакуировать всех горожан в случае "боевых действий"

В Киеве проведут полную эвакуацию населения, если "боевые действия" дойдут до украинской столицы. Об этом в эфире "Громадського радио" заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

"В случае боевых действий будет проведена эвакуация и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ", — отметил он.

По его словам, в столице Украины также останутся те, кто не захочет уезжать. Как добавил Ткачук, в случае "боевых действий" метрополитен Киева будет работать около шести часов: три часа утром и три — вечером. В остальное время он будет укрытием.