Россияне смогут в один клик отзывать у банков согласия на обработку персональных данных

Граждане РФ смогут в один клик отзывать согласия на обработку персональных данных, которые они ранее предоставляли банкам. Как сообщает газета "Известия", ЦБ в настоящее время обсуждает с рынком запуск специализированной платформы для управления доступом банков к личным данным.

В регуляторе считают, что такая платформа позволит упростить процесс предоставления сведений из разных финансовых организаций с разрешения гражданина и управлять этими согласиями по аналогии с тем, как это происходит в "Цифровом профиле" с информацией из госисточников.

"При разработке платформы имеет смысл учесть, что клиент не может отозвать согласие, пока он пользуется продуктом, например возвращает кредит. Платформа должна запрашивать у банков информацию о возможности отзыва согласия и отвечать пользователю, возможно ли это на данном этапе", — отметила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.

Она напомнила, что сейчас, как правило, для отзыва согласия клиенту необходимо лично обращаться в отделение банка. Как рассказала изданию глава ассоциации "Финтех" Татьяна Жаркова, Центробанк уже поручил провести опрос среди участников финансового рынка на тему целесообразности создания платформы коммерческих согласий. После этого ассоциация направит результаты регулятору.