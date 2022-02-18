В Госдепе заявили, что Блинкен хочет встретиться с Лавровым в конце следующей недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце следующей недели. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"В своём сегодняшнем выступлении в Совете Безопасности ООН госсекретарь отметил, что, поскольку мы считаем, что единственный ответственный способ разрешения этого кризиса [вокруг Украины] — это дипломатия и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Европе на следующей неделе", — цитирует Прайса РИА "Новости".

Прайс добавил, что российская сторона в ответ назвала даты в конце следующей недели. Вашингтон принял их при условии, что не будет "вторжения России на Украину", заявил Прайс.