В Госдепе заявили, что Блинкен хочет встретиться с Лавровым в конце следующей недели
Переговоры могут пройти в швейцарской Женеве. Именно там 21 января состоялась предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств России и США.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в конце следующей недели. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
"В своём сегодняшнем выступлении в Совете Безопасности ООН госсекретарь отметил, что, поскольку мы считаем, что единственный ответственный способ разрешения этого кризиса [вокруг Украины] — это дипломатия и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Европе на следующей неделе", — цитирует Прайса РИА "Новости".
Прайс добавил, что российская сторона в ответ назвала даты в конце следующей недели. Вашингтон принял их при условии, что не будет "вторжения России на Украину", заявил Прайс.
Напомним, ранее Блинкен предложил Лаврову встретиться на следующей неделе в Европе. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью радиостанции NPR уточнила, что переговоры могут пройти в Женеве.
Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялась 21 января в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продолжалась ровно столько, сколько изначально и планировалось, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком. Стороны обсудили российский документ о гарантиях безопасности и ситуацию вокруг Украины. Уточнялось, что Лавров предупредил Блинкена о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.
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