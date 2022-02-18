Пилот самолёта Air Moldova написал в небе рядом с границей Украины слово "расслабьтесь"
За передвижением воздушного судна наблюдало более 30 тысяч пользователей сервиса Flightradar. Самолёт подлетел к границе с Незалежной на расстояние 40 километров.
Пилот самолёта авиакомпании Air Moldova траекторией полёта воздушного судна написал в небе рядом с границей Украины слово "расслабьтесь". На это обратил внимание сервис Flightradar, он опубликовал снимок в своём твиттере.
Пилот самолёта Air Moldova написал в небе рядом с границей Украины слово "расслабьтесь". Фото © Twitter / Flightradar24
"Теперь мы расслабились", — отметили авторы Flightradar, когда самолёт дописал последнюю букву.
Отмечается, что самолёт вылетел из Кишинёва на 1 час и 40 минут и вернулся в тот же аэропорт. Слово шириной в 80 миль (128 километров) появилось всего в 25 милях (40 километров) от границы с Украиной. За передвижением воздушного судна наблюдало более 30 тысяч пользователей сервиса Flightradar. Как уточняется, пилот решил совершить такой манёвр на фоне обострения ситуации в отношениях РФ и Украины, в частности после заявления некоторых западных СМИ о перемещении десятков тактических групп российских батальонов к границе с Незалежной.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.
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