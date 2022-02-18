Пилот самолёта Air Moldova написал в небе рядом с границей Украины слово "расслабьтесь"

Отмечается, что самолёт вылетел из Кишинёва на 1 час и 40 минут и вернулся в тот же аэропорт. Слово шириной в 80 миль (128 километров) появилось всего в 25 милях (40 километров) от границы с Украиной. За передвижением воздушного судна наблюдало более 30 тысяч пользователей сервиса Flightradar. Как уточняется, пилот решил совершить такой манёвр на фоне обострения ситуации в отношениях РФ и Украины, в частности после заявления некоторых западных СМИ о перемещении десятков тактических групп российских батальонов к границе с Незалежной.