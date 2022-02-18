Гинцбург: Тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана и зарегистрирована

Тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против ковида уже разработана и зарегистрирована. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", - цитирует учёного РИА "Новости".