Гинцбург: Тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана и зарегистрирована
Директор Центра Гамалеи уточнил, что будет использовать не только анализ крови, но и мазок из носа. Испытания препарата могут завершиться в апреле.
Тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против ковида уже разработана и зарегистрирована. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", - цитирует учёного РИА "Новости".
Специалист отметил, что тест-система уже зарегистрирована, ранее у неё было другое применение.
Ранее Лайф сообщал о старте испытаний назальной вакцины против ковида. В конце января сообщалось, что они могут завершиться в течение двух с половиной месяцев. Александр Гинцбург рассказал о том, как препарат будет применяться. Также он заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от заражения омикрон-штаммом. Разрешение на проведение клинических исследований препарата Минздрав выдал в октябре прошлого года.
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