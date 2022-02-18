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18 февраля, 04:15

Гинцбург: Тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана и зарегистрирована

Директор Центра Гамалеи уточнил, что будет использовать не только анализ крови, но и мазок из носа. Испытания препарата могут завершиться в апреле.

Тест-система для определения иммунитета после назальной вакцины против ковида уже разработана и зарегистрирована. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", - цитирует учёного РИА "Новости".

Гинцбург заявил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины от ковида

Гинцбург заявил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины от ковида

Специалист отметил, что тест-система уже зарегистрирована, ранее у неё было другое применение.

Ранее Лайф сообщал о старте испытаний назальной вакцины против ковида. В конце января сообщалось, что они могут завершиться в течение двух с половиной месяцев. Александр Гинцбург рассказал о том, как препарат будет применяться. Также он заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от заражения омикрон-штаммом. Разрешение на проведение клинических исследований препарата Минздрав выдал в октябре прошлого года.

В Москве началось клиническое исследование ещё одной назальной вакцины от ковида

В Москве началось клиническое исследование ещё одной назальной вакцины от ковида

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Никита Никонов

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