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18 февраля, 04:34

Байден прервал поездку в Огайо словами "Кое-что происходит в Европе" и уехал в Вашингтон

Что конкретно происходит в Европе, американский президент не уточнил. Ещё одной причиной, по которой он прервал визит, стала надвигающаяся на столицу США непогода.

<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / AP</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден прервал поездку в штат Огайо, заявив, что ему необходимо срочно вернуться в Вашингтон, и объяснив это "происходящим в Европе".

"Причина, по которой они говорят мне, что мне нужно уходить я не планировал уезжать немедленно, — заключается в том, что непогода надвигается на Вашингтон, а в Европе прямо сейчас кое-что происходит", — заявил Байден в ходе выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн, штат Огайо.

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Юлия Коновалова

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