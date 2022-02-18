Байден прервал поездку в Огайо словами "Кое-что происходит в Европе" и уехал в Вашингтон

Президент США Джо Байден прервал поездку в штат Огайо, заявив, что ему необходимо срочно вернуться в Вашингтон, и объяснив это "происходящим в Европе".

"Причина, по которой они говорят мне, что мне нужно уходить — я не планировал уезжать немедленно, — заключается в том, что непогода надвигается на Вашингтон, а в Европе прямо сейчас кое-что происходит", — заявил Байден в ходе выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн, штат Огайо.