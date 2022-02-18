Байден прервал поездку в Огайо словами "Кое-что происходит в Европе" и уехал в Вашингтон
Что конкретно происходит в Европе, американский президент не уточнил. Ещё одной причиной, по которой он прервал визит, стала надвигающаяся на столицу США непогода.
Джо Байден. Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден прервал поездку в штат Огайо, заявив, что ему необходимо срочно вернуться в Вашингтон, и объяснив это "происходящим в Европе".
"Причина, по которой они говорят мне, что мне нужно уходить — я не планировал уезжать немедленно, — заключается в том, что непогода надвигается на Вашингтон, а в Европе прямо сейчас кое-что происходит", — заявил Байден в ходе выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн, штат Огайо.
Уточняется, что собравшиеся отреагировали смехом на это объяснение. Мероприятие транслировали местные телеканалы.
Ранее Лайф писал, что Байден "сбежал" после обращения к россиянам по вопросу Украины.
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