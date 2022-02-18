Вершинин напомнил про УССР в ответ на попытки Киева усомниться в законности места РФ в ООН

Россия является государством – продолжателем СССР, попытки усомниться в законности места РФ в ООН безосновательны. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ответ на высказывание постпреда Украины Сергея Кислицы.

Представитель Киева на заседании Совбеза в очередной раз попытался поставить под сомнение правомерность нахождения РФ в СБ ООН. Ранее он заявлял, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на это, так как после распада Советского Союза не прошла процедуру вступления в организацию.

"Не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счёт спекуляций на тему законности пребывания России в Совете Безопасности. Расчёт понятен — он на неискушённую, далёкую от знания международного права аудиторию", — прокомментировал заявление Кислицы Вершинин.

Замглавы МИД РФ поинтересовался, прошла ли Украина процедуру вступления в ООН.

"Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой?" — задался вопросом Вершинин, пояснив, что Россия является государством – продолжателем СССР, а Украина — государством-преемником, то есть новым государственным образованием.

СССР был членом ООН с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю организации письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом Объединённых Наций. Обращение было основано на решении государств – участников вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя — полноправными членами ООН.