ВЦИОМ: Почти 80% переболевших коронавирусом россиян столкнулись с постковидным синдромом
У многих после перенесённого заболевания проявились нарушения в ощущении вкусов и запахов, а также слабость и одышка. Большинство россиян уверено, что в этом случае нужны обследования у врачей.
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Большинство россиян (79%), переболевших коронавирусной инфекцией, столкнулись с постковидным синдромом, однако многие не стали обращаться за дополнительной медицинской помощью. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Самым популярным симптомом оказалось нарушение в ощущении вкусов и запахов — его отметило 49% респондентов. У 38% человек проявилась общая слабость, а у 29% — одышка при физических нагрузках. Также указывались бессонница (19%), депрессия (17%), тревожность (16%) и аллергия (7%). Вместе с тем 22% россиян пожаловались на ухудшение памяти, зрения, слуха, появление рассеянности, длительного кашля и выпадение волос.
При этом 61% россиян уверены, что при проявлении постковидного синдрома необходимо специальное обследование и консультации врача. А 19% уточнили, что восстановление ускорится благодаря приёму лекарств и витаминов. Однако 80% респондентов рассказали, что проигнорировали специальные реабилитационные мероприятия по восстановлению. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 80 регионов.
Ранее терапевт Инна Колоскова рассказала о длительности постковидного синдрома. Эксперт объяснила, что его протяжённость обуславливается уроном, нанесённым иммунной системе человека. Она также раскрыла, как проявляется этот недуг.