ВЦИОМ: Почти 80% переболевших коронавирусом россиян столкнулись с постковидным синдромом

Большинство россиян (79%), переболевших коронавирусной инфекцией, столкнулись с постковидным синдромом, однако многие не стали обращаться за дополнительной медицинской помощью. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самым популярным симптомом оказалось нарушение в ощущении вкусов и запахов — его отметило 49% респондентов. У 38% человек проявилась общая слабость, а у 29% — одышка при физических нагрузках. Также указывались бессонница (19%), депрессия (17%), тревожность (16%) и аллергия (7%). Вместе с тем 22% россиян пожаловались на ухудшение памяти, зрения, слуха, появление рассеянности, длительного кашля и выпадение волос.

При этом 61% россиян уверены, что при проявлении постковидного синдрома необходимо специальное обследование и консультации врача. А 19% уточнили, что восстановление ускорится благодаря приёму лекарств и витаминов. Однако 80% респондентов рассказали, что проигнорировали специальные реабилитационные мероприятия по восстановлению. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 80 регионов.