Ждут матча России: Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом Олимпиады в Пекине

Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом Олимпийских игр в Пекине, обыграв в полуфинале Словакию — 2:0.

Счёт в первом периоде открыл Сакари Маннинен, а точку в матче на последней минуте поставил Харри Песонен. В итоге финны отправляются в финал, а сборную Словакии ждёт матч за третье место.