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18 февраля, 07:15

Ждут матча России: Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом Олимпиады в Пекине

Второй участник решающего матча определится вечером в противостоянии нашей команды и Швеции.

<p>Обложка © ТАСС / EPA / JEROME FAVRE</p>

Обложка © ТАСС / EPA / JEROME FAVRE

Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом Олимпийских игр в Пекине, обыграв в полуфинале Словакию — 2:0.

Счёт в первом периоде открыл Сакари Маннинен, а точку в матче на последней минуте поставил Харри Песонен. В итоге финны отправляются в финал, а сборную Словакии ждёт матч за третье место.

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Добавим, что судьба второй путёвки в финал решится в матче Россия — Швеция. Встреча состоится 18 февраля в 16:10 по московскому времени.

Шамиль Гаджиев

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