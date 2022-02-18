Ждут матча России: Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом Олимпиады в Пекине
Второй участник решающего матча определится вечером в противостоянии нашей команды и Швеции.
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Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом Олимпийских игр в Пекине, обыграв в полуфинале Словакию — 2:0.
Счёт в первом периоде открыл Сакари Маннинен, а точку в матче на последней минуте поставил Харри Песонен. В итоге финны отправляются в финал, а сборную Словакии ждёт матч за третье место.
Добавим, что судьба второй путёвки в финал решится в матче Россия — Швеция. Встреча состоится 18 февраля в 16:10 по московскому времени.