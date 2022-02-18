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18 февраля, 07:54

Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал современную киноиндустрию и Marvel

По его мнению, кинокартины, в которых отражается личное, отличаются от других. В то же время "марвеловские" фильмы создаются по определённой формуле.

<p>Американский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNX508SFEXz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">francisfordcoppola_</a></p>

Американский режиссёр Фрэнсис Форд Коппола. Фото © Instagram / francisfordcoppola_

Студия Marvel снимает картины, которые являются прототипами одного фильма и делаются снова и снова, но в новом обличье. Об этом рассказал в интервью журналу GQ американский режиссёр, автор "Крёстного отца" Фрэнсис Форд Коппола.

"Картины Marvel — это один прототип фильма, который делается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому. Этим занимаются даже талантливые люди. Можно взять "Дюну" Дени Вильнёва, чрезвычайно талантливого, одарённого художника, а можно взять "Не время умирать" в постановке Кэри [Фукунаги]", — сказал режиссёр.

Коппола заметил, что фильмы должны быть личными, чтобы содержать то, чего нет в работах других деятелей кинематографа. А супергеройские блокбастеры, по его словам, делаются по одной формуле. Он указал, что кино перевели на поток и бесконечную эксплуатацию темы комиксов.

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Ранее Лайф писал, что первая часть "Крёстного отца" снова появится в российском прокате. Обновлённый фильм Фрэнсиса Форда Копполы выйдет спустя ровно 50 лет после первой премьеры криминальной саги. При этом пока не известно, в скольких кинотеатрах покажут киноленту.

Светлана Оперук

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