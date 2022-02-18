Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал современную киноиндустрию и Marvel

Студия Marvel снимает картины, которые являются прототипами одного фильма и делаются снова и снова, но в новом обличье. Об этом рассказал в интервью журналу GQ американский режиссёр, автор "Крёстного отца" Фрэнсис Форд Коппола.

"Картины Marvel — это один прототип фильма, который делается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-новому. Этим занимаются даже талантливые люди. Можно взять "Дюну" Дени Вильнёва, чрезвычайно талантливого, одарённого художника, а можно взять "Не время умирать" в постановке Кэри [Фукунаги]", — сказал режиссёр.

Коппола заметил, что фильмы должны быть личными, чтобы содержать то, чего нет в работах других деятелей кинематографа. А супергеройские блокбастеры, по его словам, делаются по одной формуле. Он указал, что кино перевели на поток и бесконечную эксплуатацию темы комиксов.