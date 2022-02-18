Слишком много промахов: Российские биатлонистки остались без медалей в последней гонке Олимпиады-2022

Биатлонистки сборной России остались без медалей в масс-старте на 12,5 км на Олимпиаде в Пекине.

До последнего рубежа борьбу за награды вела Кристина Резцова, однако два промаха на заключительной стойке не позволили ей оказаться в тройке сильнейших. Как итог — пятое место. У Ульяны Нигматуллиной и Ирины Казакевич гонка не задалась: огромное количество промахов и места далеко за пределами первой десятки.