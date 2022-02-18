Слишком много промахов: Российские биатлонистки остались без медалей в последней гонке Олимпиады-2022
Ближе всех к наградам была Кристина Резцова, однако на последнем рубеже она не сумела отстрелять без промахов.
Российская биатлонистка Кристина Резцова. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев
Биатлонистки сборной России остались без медалей в масс-старте на 12,5 км на Олимпиаде в Пекине.
До последнего рубежа борьбу за награды вела Кристина Резцова, однако два промаха на заключительной стойке не позволили ей оказаться в тройке сильнейших. Как итог — пятое место. У Ульяны Нигматуллиной и Ирины Казакевич гонка не задалась: огромное количество промахов и места далеко за пределами первой десятки.
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Победительницей стала француженка Жюстин Брезаз-Буше, серебро и бронза — у норвежек Тириль Экхоф и Марте Олсбю-Ройселанн.