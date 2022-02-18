НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 07:44
4377

Слишком много промахов: Российские биатлонистки остались без медалей в последней гонке Олимпиады-2022

Ближе всех к наградам была Кристина Резцова, однако на последнем рубеже она не сумела отстрелять без промахов.

<p>Российская биатлонистка Кристина Резцова. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Российская биатлонистка Кристина Резцова. Фото на обложке © ТАСС / Сергей Бобылев

Биатлонистки сборной России остались без медалей в масс-старте на 12,5 км на Олимпиаде в Пекине.

До последнего рубежа борьбу за награды вела Кристина Резцова, однако два промаха на заключительной стойке не позволили ей оказаться в тройке сильнейших. Как итог — пятое место. У Ульяны Нигматуллиной и Ирины Казакевич гонка не задалась: огромное количество промахов и места далеко за пределами первой десятки.

"Били-били и убили!": Камила Валиева не справилась с давлением на Олимпиаде, но всё равно стала нашей героиней

"Били-били и убили!": Камила Валиева не справилась с давлением на Олимпиаде, но всё равно стала нашей героиней

Победительницей стала француженка Жюстин Брезаз-Буше, серебро и бронза — у норвежек Тириль Экхоф и Марте Олсбю-Ройселанн.

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1