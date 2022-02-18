Шойгу проведёт телефонные переговоры с главой Пентагона Остином
Как рассказали в Минобороны РФ, беседа состоится по инициативе американской стороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 февраля проведёт телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Беседа состоится по инициативе американской стороны.
"18 февраля состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина", — сказали в Минобороны РФ.
Ранее Шойгу и Остин уже проводили беседу 12 февраля. Тогда, как сообщили в Пентагоне, они обсудили "наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины".