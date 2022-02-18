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18 февраля, 15:02
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Долгожданное возвращение: Камилу Валиеву встретили овациями после прилёта с Олимпиады в Пекине

В Пекине она стала чемпионкой командного турнира и заняла четвёртое место в личном первенстве.

Камила Валиева вернулась в Москву из Пекина, где была Олимпиада. Видео © LIFE

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась в Москву с Олимпийских игр в Пекине. В столичном аэропорту Шереметьево её встречали десятки собравшихся поклонников нашей спортсменки.

Валиевой фанаты устроили настоящий коридор почёта, а также встретили спортсменку овациями, что не могло не вызывать улыбку у 15-летней фигуристки. Она прошла мимо болельщиков и представителей СМИ.

Ранее Лайф сообщал, что после беспрецедентного давления прессы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала после короткой программы. Победила же другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова.

Камила Валиева. Фото © LIFE

Шамиль Гаджиев

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