Долгожданное возвращение: Камилу Валиеву встретили овациями после прилёта с Олимпиады в Пекине

Камила Валиева вернулась в Москву из Пекина, где была Олимпиада. Видео © LIFE

Российская фигуристка Камила Валиева вернулась в Москву с Олимпийских игр в Пекине. В столичном аэропорту Шереметьево её встречали десятки собравшихся поклонников нашей спортсменки.

Валиевой фанаты устроили настоящий коридор почёта, а также встретили спортсменку овациями, что не могло не вызывать улыбку у 15-летней фигуристки. Она прошла мимо болельщиков и представителей СМИ.