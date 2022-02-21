Кулеба заявил о стремлении Киева в НАТО, несмотря на "сигналы" некоторых стран
По мнению главы МИД Украины, вступления государства в альянс хочет большинство населения. И, если это случится, "демократический мир будет в безопасности".
Украина стремится к вступлению в НАТО, несмотря на сигналы от некоторых стран – членов альянса о том, что они это не поддерживают. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью CBS.
Ему задали вопрос, верно ли, что Украина подаёт сигналы о возможности отказа от вступления в Североатлантический альянс. Кулеба заверил, что это не так.
"Большинство украинцев хотят, чтобы Украина была членом НАТО. Единственный сигнал, который мы даём миру, состоит в том, что, если Украина добьётся успеха и если Россия отступит, то весь демократический мир будет в большей безопасности", — сказал украинский министр.
Его спросили, призывают ли другие страны Киев менее настойчиво добиваться вступления в НАТО. Он подтвердил, что "есть страны, которые дают сигналы", — это европейские государства, входящие в альянс.
"Всё, что я могут сказать, — это то, что Украина стремится к членству в НАТО", — заключил Кулеба.
Как сообщал Лайф, ранее Кулеба потребовал от Запада введения "хотя бы части" подготовленных санкций против России. Глава МИД Украины также отметил, что Киев готовится к любому сценарию, и попросил западных партнёров продолжать поставки оружия и "всего, что нужно для укрепления вооружённых сил страны".
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