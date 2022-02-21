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21 февраля, 03:56

Кулеба заявил о стремлении Киева в НАТО, несмотря на "сигналы" некоторых стран

По мнению главы МИД Украины, вступления государства в альянс хочет большинство населения. И, если это случится, "демократический мир будет в безопасности".

Украина стремится к вступлению в НАТО, несмотря на сигналы от некоторых стран – членов альянса о том, что они это не поддерживают. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью CBS.

Ему задали вопрос, верно ли, что Украина подаёт сигналы о возможности отказа от вступления в Североатлантический альянс. Кулеба заверил, что это не так.

"Большинство украинцев хотят, чтобы Украина была членом НАТО. Единственный сигнал, который мы даём миру, состоит в том, что, если Украина добьётся успеха и если Россия отступит, то весь демократический мир будет в большей безопасности", — сказал украинский министр.

Кулеба заявил, что Киев не готовит провокаций против Москвы

Кулеба заявил, что Киев не готовит провокаций против Москвы

Его спросили, призывают ли другие страны Киев менее настойчиво добиваться вступления в НАТО. Он подтвердил, что "есть страны, которые дают сигналы", — это европейские государства, входящие в альянс.

"Всё, что я могут сказать, — это то, что Украина стремится к членству в НАТО", — заключил Кулеба.

Как сообщал Лайф, ранее Кулеба потребовал от Запада введения "хотя бы части" подготовленных санкций против России. Глава МИД Украины также отметил, что Киев готовится к любому сценарию, и попросил западных партнёров продолжать поставки оружия и "всего, что нужно для укрепления вооружённых сил страны".

Обложка © Facebook / Дмитрий Кулеба

Андрей Григорьев

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