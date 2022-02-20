Кулеба заявил, что Киев не готовит провокаций против Москвы
При этом глава украинского МИД призвал европейские страны заверить Украину в перспективе её вступления в Евросоюз и потребовал немедленного введения санкций в отношении России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет планов по проведению наступательных операций, каких-либо провокаций, диверсий или обстрелов на территории РФ.
"Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций или провокаций, диверсий, обстрелов территории РФ", — сказал глава украинского МИД в рамках брифинга, который транслировал телеканал "Украина 24".
При этом он сообщил, что Киев хочет мира, но, опасаясь провокаций Москвы, призывает Евросоюз официально заявить о перспективе членства Украины. Глава украинского МИД также заявил что, для того чтобы ввести в отношении России часть подготовленных санкций, существуют все основания.
Ранее Кулеба заявлял, что власти Нидерландов изменили своё решение и начали поставлять вооружение Украине. При этом, как пояснил министр иностранных дел Незалежной, в прошлом году Амстердам выступал против приобретения Киевом боеприпасов через систему закупок НАТО.
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