Кулеба заявил, что Киев не готовит провокаций против Москвы

При этом глава украинского МИД призвал европейские страны заверить Украину в перспективе её вступления в Евросоюз и потребовал немедленного введения санкций в отношении России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет планов по проведению наступательных операций, каких-либо провокаций, диверсий или обстрелов на территории РФ.

"Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций или провокаций, диверсий, обстрелов территории РФ", — сказал глава украинского МИД в рамках брифинга, который транслировал телеканал "Украина 24".

При этом он сообщил, что Киев хочет мира, но, опасаясь провокаций Москвы, призывает Евросоюз официально заявить о перспективе членства Украины. Глава украинского МИД также заявил что, для того чтобы ввести в отношении России часть подготовленных санкций, существуют все основания.