Власти Нидерландов изменили своё решение и начали поставки вооружения на Украину. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что ещё в прошлом году Амстердам выступал против приобретения Киевом оружия через систему закупок НАТО, поэтому не осуществлял поставок боеприпасов в Незалежную.

"Но на этой неделе Правительство Нидерландов поменяло своё решение и поставило в Киев некоторые оборонительные вещи, необходимые для нашей обороноспособности", — сказал Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.