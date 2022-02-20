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20 февраля, 13:05

Кулеба: Власти Нидерландов изменили своё решение и начали поставлять вооружение Украине

При этом, как пояснил министр иностранных дел Незалежной, в прошлом году Амстердам выступал против приобретения Киевом боеприпасов через систему закупок НАТО.

Власти Нидерландов изменили своё решение и начали поставки вооружения на Украину. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что ещё в прошлом году Амстердам выступал против приобретения Киевом оружия через систему закупок НАТО, поэтому не осуществлял поставок боеприпасов в Незалежную.

"Но на этой неделе Правительство Нидерландов поменяло своё решение и поставило в Киев некоторые оборонительные вещи, необходимые для нашей обороноспособности", — сказал Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

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Во Львов прибыл борт с пулемётами и снайперскими винтовками из Канады

Ранее Лайф рассказывал, что во Львов прибыл борт с пулемётами и снайперскими винтовками из Канады. Очередной груз доставлен в рамках военной помощи. Первый рейс был осуществлён 4 февраля. Ожидается ещё несколько поставок оружия в ближайшее время.

Украинский военный. Обложка © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Наталья Исакова

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