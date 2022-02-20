МЧС показало видео с места обнаружения тела экс-замглавы Минюста Ялунина

Поиски провалившегося под лёд экс-замглавы Минюста Владимира Ялунина. Видео © МЧС РФ

МЧС России публикует кадры с места, где обнаружили тело бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле в Подмосковье в начале февраля.

На них видно, что спасатели на технике прочёсывают лёд в месте спасательной операции. Информацию Лайфу подтвердили в Управлении Следственного комитета по Подмосковью. Тело было найдено в 200 метрах от места обнаружения его квадроцикла, уточнили в ведомстве. Сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой будет назначена судебно-медицинская экспертиза.