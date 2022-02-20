НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 13:02

МЧС показало видео с места обнаружения тела экс-замглавы Минюста Ялунина

Труп обнаружили в 200 метрах от места, где нашли его квадроцикл. Подмосковные следователи начали доследственную проверку, в рамках которой будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

<p>Обложка © МЧС РФ</p>

Обложка © МЧС РФ

Поиски провалившегося под лёд экс-замглавы Минюста Владимира Ялунина. Видео © МЧС РФ

МЧС России публикует кадры с места, где обнаружили тело бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле в Подмосковье в начале февраля.

На них видно, что спасатели на технике прочёсывают лёд в месте спасательной операции. Информацию Лайфу подтвердили в Управлении Следственного комитета по Подмосковью. Тело было найдено в 200 метрах от места обнаружения его квадроцикла, уточнили в ведомстве. Сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Водолазы обнаружили тело экс-замглавы Минюста Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле

Водолазы обнаружили тело экс-замглавы Минюста Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле

Напомним, тело чиновника было найдено сегодня, 20 февраля, спустя две недели поисков. Сейчас проводятся следственные действия. Экс-замминистра пропал в начале февраля, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд. Лайф также писал, что водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего Ялунина.

Никита Могилев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1