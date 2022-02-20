МЧС показало видео с места обнаружения тела экс-замглавы Минюста Ялунина
Труп обнаружили в 200 метрах от места, где нашли его квадроцикл. Подмосковные следователи начали доследственную проверку, в рамках которой будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Обложка © МЧС РФ
Поиски провалившегося под лёд экс-замглавы Минюста Владимира Ялунина. Видео © МЧС РФ
МЧС России публикует кадры с места, где обнаружили тело бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле в Подмосковье в начале февраля.
На них видно, что спасатели на технике прочёсывают лёд в месте спасательной операции. Информацию Лайфу подтвердили в Управлении Следственного комитета по Подмосковью. Тело было найдено в 200 метрах от места обнаружения его квадроцикла, уточнили в ведомстве. Сейчас проводится доследственная проверка, в рамках которой будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, тело чиновника было найдено сегодня, 20 февраля, спустя две недели поисков. Сейчас проводятся следственные действия. Экс-замминистра пропал в начале февраля, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд. Лайф также писал, что водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего Ялунина.