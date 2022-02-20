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20 февраля, 11:55

Водолазы обнаружили тело экс-замглавы Минюста Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле

Труп нашли участники поисково-манёвренной группы и волонтёры. Проводятся следственные мероприятия.

<p>Владимир Ялунин <strong style="font-weight: bold;">©</strong> <a href="http://photos.istu.ru/displayimage.php?album=218&pid=6002" target="_blank" rel="noopener noreferrer">photos.istu.ru</a></p>

Владимир Ялунин © photos.istu.ru

Водолазы обнаружили тело бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который в начале февраля провалился под лёд на квадроцикле в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Тело найдено поисково-манёвренной группой и волонтёрами в 14:33 мск. Проводятся следственные мероприятия", — сообщил собеседник агентства.

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По данным источника Лайфа, тело было обнаружено в десяти километрах от брошенного квадроцикла.

Напомним, экс-чиновник пропал в начале февраля, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд. Лайф также писал, что водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего Ялунина.

Варвара Романова
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