Водолазы обнаружили тело экс-замглавы Минюста Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле
Труп нашли участники поисково-манёвренной группы и волонтёры. Проводятся следственные мероприятия.
Владимир Ялунин © photos.istu.ru
Водолазы обнаружили тело бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который в начале февраля провалился под лёд на квадроцикле в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Тело найдено поисково-манёвренной группой и волонтёрами в 14:33 мск. Проводятся следственные мероприятия", — сообщил собеседник агентства.
По данным источника Лайфа, тело было обнаружено в десяти километрах от брошенного квадроцикла.
Напомним, экс-чиновник пропал в начале февраля, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд. Лайф также писал, что водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего Ялунина.