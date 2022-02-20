Спасатели нашли пассажира горевшего в Ионическом море лайнера, который считался пропавшим

Греческие спасатели обнаружили на круизном лайнере Euroferry Olympia пассажира, который до этого момента считался пропавшим без вести в результате пожара. Об этом сообщила газета "Прототема".

Мужчина находился на левой стороне кормы парома. Теперь же возродилась надежда на то, что есть возможность найти ещё 11 пропавших без вести живыми. В статье опубликованы фотографии, на которых мужчина спускается по лестнице с лайнера. Сам же паром наклонён на три–четыре градуса.

Данные о нахождении пропавшего пассажира подтвердил министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис. Он подчеркнул, что эта новость возродила надежды на обнаружение других пропавших. Отмечается, что мужчина находился в том месте, которое пожарные постоянно заливали водой с буксиров. Пострадавший самостоятельно поднялся из внутреннего помещения на палубу, откуда его забрали пожарные. Сам пассажир рассказал, что слышал голоса других людей.