Спасатели нашли пассажира горевшего в Ионическом море лайнера, который считался пропавшим
Новость подтвердил министр судоходства Греции Плакиотакис. Теперь возродилась надежда, что найдутся остальные 11 пропавших без вести.
Горящий лайнер у берегов Греции. Фото © Twitter / Tgcom24
Греческие спасатели обнаружили на круизном лайнере Euroferry Olympia пассажира, который до этого момента считался пропавшим без вести в результате пожара. Об этом сообщила газета "Прототема".
Мужчина находился на левой стороне кормы парома. Теперь же возродилась надежда на то, что есть возможность найти ещё 11 пропавших без вести живыми. В статье опубликованы фотографии, на которых мужчина спускается по лестнице с лайнера. Сам же паром наклонён на три–четыре градуса.
Данные о нахождении пропавшего пассажира подтвердил министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис. Он подчеркнул, что эта новость возродила надежды на обнаружение других пропавших. Отмечается, что мужчина находился в том месте, которое пожарные постоянно заливали водой с буксиров. Пострадавший самостоятельно поднялся из внутреннего помещения на палубу, откуда его забрали пожарные. Сам пассажир рассказал, что слышал голоса других людей.
Сейчас паром буксируют к порту Кассиопи на северо-восточной стороне Корфу. Лайнер двигается очень медленно, его толкают три буксира. Тем временем спасатели, находящиеся на пароме, планируют проникнуть внутрь, чтобы отыскать других пропавших без вести. Там всё ещё идёт пожар, имеется большое задымление и высокая температура.
Как ранее сообщал Лайф, всего на борту парома находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, сообщалось, что всех их эвакуировали. Напомним, пожар случился вскоре после отплытия лайнера из порта Игуменица на северо-западе Греции. Судно направлялось в итальянский Бриндизи.