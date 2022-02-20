Украина закрыла пропускной пункт Счастье на линии соприкосновения с ЛНР

Он так и не был открыт из-за разногласий сторон, однако его периодически использовали для пропуска машин международных гуманитарных организаций, отметили в погранслужбе страны.

Из-за обострения ситуации в Донбассе Украина приняла решение приостановить работу пропускного пункта Счастье на линии соприкосновения в Луганской области. Об этом сообщается на странице генерального штаба в "Фейсбуке".

"Учитывая обострение ситуации и исключая риски для жизни и здоровья граждан, командующим Объединённых сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ Счастье с 8 часов 20 февраля 2022 года на период существования угрозы", — сказано в сообщении.

Этот пропускной пункт так и не был открыт со стороны ЛНР из-за разногласий, но его периодически использовали для пропуска машин международных гуманитарных организаций. Информацию подтвердили и в пограничной службе Незалежной.