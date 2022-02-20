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20 февраля, 09:07

Украина закрыла пропускной пункт Счастье на линии соприкосновения с ЛНР

Он так и не был открыт из-за разногласий сторон, однако его периодически использовали для пропуска машин международных гуманитарных организаций, отметили в погранслужбе страны.

<p>Фото © <a href="https://dpsu.gov.ua/ua/news/CHerez-regulyarni-obstrili-boyovikiv-prizupineno-funkcionuvannya-KPVV-SHCHastya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пограничная служба Украины</a></p>

Фото © Пограничная служба Украины

Из-за обострения ситуации в Донбассе Украина приняла решение приостановить работу пропускного пункта Счастье на линии соприкосновения в Луганской области. Об этом сообщается на странице генерального штаба в "Фейсбуке".

"Учитывая обострение ситуации и исключая риски для жизни и здоровья граждан, командующим Объединённых сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ Счастье с 8 часов 20 февраля 2022 года на период существования угрозы", — сказано в сообщении.

Этот пропускной пункт так и не был открыт со стороны ЛНР из-за разногласий, но его периодически использовали для пропуска машин международных гуманитарных организаций. Информацию подтвердили и в пограничной службе Незалежной.

В Народной милиции ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате атаки ВСУ

В Народной милиции ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате атаки ВСУ

А ранее в ЛНР сообщили о попытке украинских военных атаковать позиции сил республики. В частности, силовики Киева форсировали реку Северский Донец, заметил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. Отступили они после ответного огня.

Никита Могилев

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