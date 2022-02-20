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20 февраля, 06:50

В ЛНР сообщили о попытке украинских военных атаковать позиции сил республики

В частности, силовики Киева форсировали реку Северский Донец, заметил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. Отступили они после ответного огня.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=253485713631181&set=pb.100069092624537.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральний штаб ЗСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Вооружённые силы Украины попытались атаковать позиции Народной милиции ЛНР минувшей ночью. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

Всё произошло в районе пяти утра у населённого пункта Пионерское. По словам Филипоненко, военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады атаковали позиции с форсированием реки Северский Донец.

"В результате боестолкновения противник понёс потери и отступил", — уточнил он.

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Ранее стало известно, что в ходе атаки было разрушено пять домов, также есть жертвы среди мирного населения. Их количество сейчас уточняется.

Никита Могилев

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