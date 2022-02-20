В ЛНР сообщили о попытке украинских военных атаковать позиции сил республики

В частности, силовики Киева форсировали реку Северский Донец, заметил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. Отступили они после ответного огня.

Вооружённые силы Украины попытались атаковать позиции Народной милиции ЛНР минувшей ночью. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

Всё произошло в районе пяти утра у населённого пункта Пионерское. По словам Филипоненко, военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады атаковали позиции с форсированием реки Северский Донец.

"В результате боестолкновения противник понёс потери и отступил", — уточнил он.