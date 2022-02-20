В ЛНР сообщили о попытке украинских военных атаковать позиции сил республики

Вооружённые силы Украины попытались атаковать позиции Народной милиции ЛНР минувшей ночью. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

Всё произошло в районе пяти утра у населённого пункта Пионерское. По словам Филипоненко, военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады атаковали позиции с форсированием реки Северский Донец.

"В результате боестолкновения противник понёс потери и отступил", — уточнил он.