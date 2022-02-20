Оператор мобильной связи в ЛНР предупредил о возможных сбоях по всей республике
Открытие центра обслуживания абонентов мобильной связи ЛНР "Лугаком" в Антраците. Фото © Instagram / operator.lugacom
Это связано с тем, что сотрудники предприятия прибыли в военные комиссариаты ЛНР согласно указу главы республики, уточнили в компании. Пока же мобильная и интернет-связь доступны.
В ближайшее время в Луганской Народной Республике возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом сообщила пресс-служба местного оператора "Лугаком".
"В связи со сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи "Лугаком" и интернета на всей территории республики", — говорится в объявлении.
Это связано с тем, что сотрудники предприятия прибыли в военные комиссариаты ЛНР, уточнили в компании. По данным РИА "Новости", пока мобильная и интернет-связь в регионе доступны.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.