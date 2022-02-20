Оператор мобильной связи в ЛНР предупредил о возможных сбоях по всей республике

Это связано с тем, что сотрудники предприятия прибыли в военные комиссариаты ЛНР согласно указу главы республики, уточнили в компании. Пока же мобильная и интернет-связь доступны.

В ближайшее время в Луганской Народной Республике возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Об этом сообщила пресс-служба местного оператора "Лугаком".

"В связи со сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи "Лугаком" и интернета на всей территории республики", — говорится в объявлении.

Это связано с тем, что сотрудники предприятия прибыли в военные комиссариаты ЛНР, уточнили в компании. По данным РИА "Новости", пока мобильная и интернет-связь в регионе доступны.