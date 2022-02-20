НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 06:19

Досадное серебро: Сборная России по хоккею проиграла в финале Олимпиады

Матч получился крайне нервным и непростым для подшефных Алексея Жамнова. Таким образом, россияне не смогли защитить победу в Пхёнчхане.

<p>Фото © <a href="https://fhr.ru/media/photo/2812/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация хоккея России</a></p>

Фото © Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею проиграла в финальном матче Олимпиады в Пекине команде Финляндии и завоевала серебряные медали.

Счёт в первом периоде открыл Михаил Григоренко, который мощным броском сумел реализовать численное преимущество. Однако дальше суоми взяли игру под свой контроль и сумели дважды пробить Федотова. Отличились Вилле Покка и Ханнес Бьорнинен. Финальная сирена зафиксировала победу сборной Финляндии.

Марафон лыжниц и хоккейный финал: Расписание последнего дня Олимпиады в Пекине

Марафон лыжниц и хоккейный финал: Расписание последнего дня Олимпиады в Пекине

Таким образом, сборная России по хоккею не сумела повторить достижение прошлых Игр, когда завоевала золотые медали.

Напомним, бронзовые медали Олимпиады достались команде Словакии, обыгравшей сборную Швеции со счётом 4:0.

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1