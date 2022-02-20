Досадное серебро: Сборная России по хоккею проиграла в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею проиграла в финальном матче Олимпиады в Пекине команде Финляндии и завоевала серебряные медали.

Счёт в первом периоде открыл Михаил Григоренко, который мощным броском сумел реализовать численное преимущество. Однако дальше суоми взяли игру под свой контроль и сумели дважды пробить Федотова. Отличились Вилле Покка и Ханнес Бьорнинен. Финальная сирена зафиксировала победу сборной Финляндии.

Таким образом, сборная России по хоккею не сумела повторить достижение прошлых Игр, когда завоевала золотые медали.