Досадное серебро: Сборная России по хоккею проиграла в финале Олимпиады
Матч получился крайне нервным и непростым для подшефных Алексея Жамнова. Таким образом, россияне не смогли защитить победу в Пхёнчхане.
Фото © Федерация хоккея России
Сборная России по хоккею проиграла в финальном матче Олимпиады в Пекине команде Финляндии и завоевала серебряные медали.
Счёт в первом периоде открыл Михаил Григоренко, который мощным броском сумел реализовать численное преимущество. Однако дальше суоми взяли игру под свой контроль и сумели дважды пробить Федотова. Отличились Вилле Покка и Ханнес Бьорнинен. Финальная сирена зафиксировала победу сборной Финляндии.
Таким образом, сборная России по хоккею не сумела повторить достижение прошлых Игр, когда завоевала золотые медали.
Напомним, бронзовые медали Олимпиады достались команде Словакии, обыгравшей сборную Швеции со счётом 4:0.