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19 февраля, 16:47

Марафон лыжниц и хоккейный финал: Расписание последнего дня Олимпиады в Пекине

Перед церемонией закрытия спортсмены разыграют пять комплектов наград.

<p>Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Олимпиада в Пекине подходит к своему логическому завершению. Несмотря на то что нас ждёт заключительный день Игр, у ряда спортсменов впереди важнейшие старты в их жизни. Российским болельщикам будет за кого болеть и переживать в этот день. Лайф рассказывает о главных событиях заключительного дня Олимпийских игр в Пекине.

Финал в хоккее

"Красная машина" идёт к очередному золоту. Четыре года назад в Корее наша команда сумела взять золото в очень нервном матче, обыграв Германию. Теперь в соперниках будет очень грозная сборная Финляндии. И если к игре нашей команды есть некоторые вопросы, то вот результат очень даже неплохой. Снять все вопросы может золотая медаль Игр. Матч начнётся в 7:10, а в прямом эфире его покажет Первый канал.

Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press

Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press

Марафон у лыжниц

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Заключительный старт ждёт и наших лыжниц. Последний бой будет самым непростым, ибо впереди у них 30 километров серьёзной борьбы. От нашей сборной побегут Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина. Из-за погоды старт был перенесён на два с половиной часа. Спортсменки отправятся в гонку в 6:00, а в прямом эфире её покажет Первый канал.

Сборная России побила национальный рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах

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Церемония закрытия

Последнее действо на Олимпийских играх — церемония закрытия. Посмотреть её стоит не только ради красивого действа, но и награждения наших Александра Большунова и Ивана Якимушкина, которые стали первым и вторым в марафоне немногим ранее. В прямом эфире всё действо покажет Первый канал, начало в 15:00.

Шамиль Гаджиев

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