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19 февраля, 14:10

Сборная России побила национальный рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах

До этого лучшее достижение нашей команды было установлено восемь лет назад на Играх в Сочи.

<p>Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Сборная России побила национальный рекорд по общему количеству медалей, завоёванных на Олимпиаде в Пекине.

В субботу наши спортсмены взяли четыре награды, доведя их общее количество до 31. Таким образом, сборная России побила достижение восьмилетней давности, когда на Олимпиаде в Сочи в активе нашей команды было 29 медалей.

Блестящее достижение: Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро в турнире пар на Олимпиаде в Пекине

Блестящее достижение: Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро в турнире пар на Олимпиаде в Пекине

Добавим, что в копилке нашей команды 6 золотых медалей, 11 серебряных и 14 бронзовых наград.

Шамиль Гаджиев

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