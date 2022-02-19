Сборная России побила национальный рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах
До этого лучшее достижение нашей команды было установлено восемь лет назад на Играх в Сочи.
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Сборная России побила национальный рекорд по общему количеству медалей, завоёванных на Олимпиаде в Пекине.
В субботу наши спортсмены взяли четыре награды, доведя их общее количество до 31. Таким образом, сборная России побила достижение восьмилетней давности, когда на Олимпиаде в Сочи в активе нашей команды было 29 медалей.
Блестящее достижение: Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро в турнире пар на Олимпиаде в Пекине
Добавим, что в копилке нашей команды 6 золотых медалей, 11 серебряных и 14 бронзовых наград.