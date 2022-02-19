Блестящее достижение: Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро в турнире пар на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревновании спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Ещё один наш дуэт — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — взял бронзу.

Второй день подряд прекрасно показали себя Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Судьи по достоинству оценили чувственный и яркий прокат нашего дуэта — 239,25 балла и итоговое второе место. Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали самый сложный прыжковый контент и полностью с ним справились. "Мишки" набрали 237,71 балла по сумме и взяли бронзу первых в жизни Олимпийских игр. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не сумели откататься без ошибок, набрав по сумме двух программ 220,50 балла. В итоге четвёртое место на своих дебютных Играх.