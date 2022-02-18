Расписание предпоследнего дня Олимпиады в Пекине

Олимпиада в Пекине стремительно приближается к своему завершению. Пока одни спортсмены уже возвращаются домой и готовятся к новым соревнованиям, другим предстоит поставить точку в своих олимпийских подвигах. Лайф знакомит вас с основными событиями субботы, 19 февраля, на Олимпиаде в Пекине.

Лыжи. Мужской марафон

Александр Большунов. Фото © Getty Images/Tom Weller/VOIGT/DeFodi Images

Последняя дистанция у лыжников — марафон на 50 километров. Абсолютно невероятная и фантастическая дистанция, которая поможет определить настоящего героя всего лыжного спорта, а может, и "короля лыж". Таковым уже завтра может стать Александр Большунов, если одержит победу. Интрига серьёзная. Впрочем, выстрелить могут и другие наши: Денис Спицов, Иван Якимушкин или же Артём Мальцев. Начало соревнований в 9:00, а в прямом эфире их покажет "Россия-1".

Фигурное катание. Развязка турнира пар

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Медалей мы ждём от наших пар в фигурном катании. Здесь рассчитывать мы вправе не только на награды, но и на золото, такое важное и нужное нашей команде. После первого дня ближе всех к лидерам Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые 0,16 балла проигрывают китайцам. Близко и Анастасия Мишина и Александр Галлямов. А вот Александра Бойкова и Дмитрий Козловский далековато. Тем не менее на льду завтра будет жарко. Начало в 14:00.

Конькобежный спорт. Масс-старт

Даниил Алдошкин. Фото © EPA/ALEX PLAVEVSKI

Поборются за медали наши спортсмены и в масс-стартах у конькобежцев, которые закрывают свою олимпийскую программу. От России побегут Даниил Алдошкин, Руслан Захаров у мужчин и Елизавета Голубева с Еленой Сохряковой у женщин. Полуфиналы начнутся в 10:00, а решающие заезды — после 11:30.