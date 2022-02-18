Вся борьба впереди: Фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в короткой программе в соревновании пар на Олимпийских играх в Пекине. Третье место у ещё одного нашего дуэта — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Выступление Тарасовой и Морозова получилось невероятно мощным и по-настоящему фантастическим, а главным подтверждением тому стали высшие баллы за технику. А вот сумма лишь вторая — 84,25 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, как обычно, ярко и задорно откатали свою программу, чисто выполнив все заявленные элементы. Судьи оценили выступление россиян достаточно хорошо — 82,76 балла и промежуточное третье место. А вот у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского без ошибок откатать не получилось, однако всё равно программа получилась красивой и яркой. В итоге 78,59 балла и промежуточное четвёртое место.