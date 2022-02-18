Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун побили мировой рекорд на Олимпиаде

Легендарные китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун побили мировой рекорд в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмены сумели откатать свою программу без единой ошибки, получив от судей 84,41 балла, что позволило им улучшить собственное рекордное достижение.