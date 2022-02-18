Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун побили мировой рекорд на Олимпиаде
Стоит отметить, что предыдущее лучшее достижение принадлежало также этому дуэту.
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Легендарные китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун побили мировой рекорд в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.
Спортсмены сумели откатать свою программу без единой ошибки, получив от судей 84,41 балла, что позволило им улучшить собственное рекордное достижение.
Добавим, что следом за ними расположились наши Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые проиграли китайцам 0,15 балла.