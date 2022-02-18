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18 февраля, 13:37

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун побили мировой рекорд на Олимпиаде

Стоит отметить, что предыдущее лучшее достижение принадлежало также этому дуэту.

<p>Обложка © ТАСС / EPA / HOW HWEE YOUNG</p>

Обложка © ТАСС / EPA / HOW HWEE YOUNG

Легендарные китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун побили мировой рекорд в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмены сумели откатать свою программу без единой ошибки, получив от судей 84,41 балла, что позволило им улучшить собственное рекордное достижение.

Камила Валиева и другие победители и призёры Олимпиады будут представлены к госнаградам

Камила Валиева и другие победители и призёры Олимпиады будут представлены к госнаградам

Добавим, что следом за ними расположились наши Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые проиграли китайцам 0,15 балла.

Шамиль Гаджиев

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