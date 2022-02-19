Сборная Словакии по хоккею выиграла бронзовые медали Олимпиады в Пекине
Решающая встреча турнира состоится 20 февраля. В ней встретятся команды России и Финляндии.
Обложка © ТАСС / EPA / MARK CRISTINO
Сборная Словакии по хоккею стала обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине. В матче за третье место словаки обыграли команду Швеции со счётом 4:0.
Шайбами в составе словаков отметились Такач, Регенда и дважды 17-летний Славковски. Отметим, что два гола подопечные Крейга Рэмзи забили в пустые ворота.
Отметим, что завтра в финальной игре Олимпийских игр сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча начнётся в 7:10 по московскому времени.