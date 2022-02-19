НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 15:44

Сборная Словакии по хоккею выиграла бронзовые медали Олимпиады в Пекине

Решающая встреча турнира состоится 20 февраля. В ней встретятся команды России и Финляндии.

<p>Обложка © ТАСС / EPA / MARK CRISTINO</p>

Обложка © ТАСС / EPA / MARK CRISTINO

Сборная Словакии по хоккею стала обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине. В матче за третье место словаки обыграли команду Швеции со счётом 4:0.

Шайбами в составе словаков отметились Такач, Регенда и дважды 17-летний Славковски. Отметим, что два гола подопечные Крейга Рэмзи забили в пустые ворота.

"Будет вязкая игра": Третьяк дал совет сборной России по хоккею перед финалом Олимпиады в Пекине

"Будет вязкая игра": Третьяк дал совет сборной России по хоккею перед финалом Олимпиады в Пекине

Отметим, что завтра в финальной игре Олимпийских игр сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча начнётся в 7:10 по московскому времени.

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1