Сборная Словакии по хоккею выиграла бронзовые медали Олимпиады в Пекине

Сборная Словакии по хоккею стала обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине. В матче за третье место словаки обыграли команду Швеции со счётом 4:0.

Шайбами в составе словаков отметились Такач, Регенда и дважды 17-летний Славковски. Отметим, что два гола подопечные Крейга Рэмзи забили в пустые ворота.