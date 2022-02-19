"Будет вязкая игра": Третьяк дал совет сборной России по хоккею перед финалом Олимпиады в Пекине
В решающем матче "красную машину" ждёт противостояние с командой Финляндии.
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе с ТАСС выразил мнение, что сборной России в финале Олимпиады против Финляндии нужно будет избегать удалений и стараться играть дисциплинированно.
"Нам нельзя удаляться, потому что финны в большинстве очень хорошо играют. Будет такая же игра, как со шведами: всё в одну шайбу. Нельзя ошибаться в обороне, будет вязкая игра", — заявил Третьяк.
Напомним, сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине, переиграв Швецию в серии буллитов. В решающем матче команда Алексея Жамнова встретится с Финляндией.