"Будет вязкая игра": Третьяк дал совет сборной России по хоккею перед финалом Олимпиады в Пекине

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе с ТАСС выразил мнение, что сборной России в финале Олимпиады против Финляндии нужно будет избегать удалений и стараться играть дисциплинированно.

"Нам нельзя удаляться, потому что финны в большинстве очень хорошо играют. Будет такая же игра, как со шведами: всё в одну шайбу. Нельзя ошибаться в обороне, будет вязкая игра", — заявил Третьяк.