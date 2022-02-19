НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 13:26

"Будет вязкая игра": Третьяк дал совет сборной России по хоккею перед финалом Олимпиады в Пекине

В решающем матче "красную машину" ждёт противостояние с командой Финляндии.

<p>Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе с ТАСС выразил мнение, что сборной России в финале Олимпиады против Финляндии нужно будет избегать удалений и стараться играть дисциплинированно.

"Нам нельзя удаляться, потому что финны в большинстве очень хорошо играют. Будет такая же игра, как со шведами: всё в одну шайбу. Нельзя ошибаться в обороне, будет вязкая игра", — заявил Третьяк.

Эмоциональная бронза и победа хоккеистов: Итоги 14-го дня Олимпиады в Пекине

Эмоциональная бронза и победа хоккеистов: Итоги 14-го дня Олимпиады в Пекине

Напомним, сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине, переиграв Швецию в серии буллитов. В решающем матче команда Алексея Жамнова встретится с Финляндией.

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1