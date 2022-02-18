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18 февраля, 15:47

Боремся за золото: Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады

В основное время команды по разу огорчили друг друга, а судьба путёвки в решающую встречу решалась в серии буллитов.

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в полуфинале Олимпийских игр в Пекине и вышла в решающую встречу.

Счёт открыли наши хоккеисты в самом начале второго периода. Первой же атакой в игровом отрезке гол забил Антон Слепышев. В целом матч протекал в равном ключе с обилием силовой борьбы. Сравнять счёт шведы смогли в начале третьего периода усилиями Антона Ландера. В итоге основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В овертайме гораздо опаснее были скандинавы, однако раз за разом шайба пролетала мимо ворот Федотова. Игра перешла в серию буллитов, где удача улыбнулась именно команде Алексея Жамнова.

Тренер Плющев назвал жёсткий характер преимуществом сборной России по хоккею

Тренер Плющев назвал жёсткий характер преимуществом сборной России по хоккею

Таким образом, нашу команду ждёт матч за золото против команды Финляндии.

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Шамиль Гаджиев

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