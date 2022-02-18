Боремся за золото: Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады

Счёт открыли наши хоккеисты в самом начале второго периода. Первой же атакой в игровом отрезке гол забил Антон Слепышев. В целом матч протекал в равном ключе с обилием силовой борьбы. Сравнять счёт шведы смогли в начале третьего периода усилиями Антона Ландера. В итоге основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В овертайме гораздо опаснее были скандинавы, однако раз за разом шайба пролетала мимо ворот Федотова. Игра перешла в серию буллитов, где удача улыбнулась именно команде Алексея Жамнова.