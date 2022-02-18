Тренер Плющев назвал жёсткий характер преимуществом сборной России по хоккею

Сборная России по хоккею несомненно обладает шансами на победу, считает хоккейный тренер Владимир Плющев. В беседе с телеканалом "360" он отметил, что преимуществом шведской сборной является состав их наставников, тогда как россияне берут своим сильным характером.

"Шансы на победу — 50 на 50. Всё будет зависеть от многих нюансов в игре. Всё будет зависеть от игры в обороне, в атаке. Шведы — очень грамотная команда, дисциплинированная. На ровном месте две минуты не славливают", — заявил Плющев, уточнив, что в составе шведской команды есть игроки, которые могут завершить атаку и создать момент.

Тренер подчеркнул, что игроки российской сборной — "ребята характерные, бьются практически всегда до конца" и не уступают своим конкурентам в борьбе и в движении.