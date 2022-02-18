Тренер Плющев назвал жёсткий характер преимуществом сборной России по хоккею
Наставник подчеркнул, что игроки российской команды — "ребята характерные, бьются практически всегда до конца" и не уступают своим конкурентам в борьбе или движении.
Владимир Плющев. Фото © ТАСС / Александр Бундин
Сборная России по хоккею несомненно обладает шансами на победу, считает хоккейный тренер Владимир Плющев. В беседе с телеканалом "360" он отметил, что преимуществом шведской сборной является состав их наставников, тогда как россияне берут своим сильным характером.
"Шансы на победу — 50 на 50. Всё будет зависеть от многих нюансов в игре. Всё будет зависеть от игры в обороне, в атаке. Шведы — очень грамотная команда, дисциплинированная. На ровном месте две минуты не славливают", — заявил Плющев, уточнив, что в составе шведской команды есть игроки, которые могут завершить атаку и создать момент.
Тренер подчеркнул, что игроки российской сборной — "ребята характерные, бьются практически всегда до конца" и не уступают своим конкурентам в борьбе и в движении.
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"Что касается техники и тактики, то это определять будут тренеры. Здесь преимущество, конечно, у шведов. У нас преимущество — жёсткий характер", — резюмировал Плющев.
Напомним, Россия сыграет полуфинальный матч с командой Швеции на Олимпиаде в Пекине сегодня, игра начнётся в 16:10 по мск. Оппоненты будут бороться за выход в финал, где победители сразятся с финской сборной по хоккею.