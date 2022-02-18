Песков: Россия выслала заместителя посла США в ответ на провокацию

Россия выслала из страны заместителя посла США в Москве Барта Гормана в качестве ответа на провокацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию", — отметил представитель Кремля.