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18 февраля, 10:02

Песков: Россия выслала заместителя посла США в ответ на провокацию

При этом Вашингтон назвал это "эскалационным шагом" и рассматривает возможность своих ответных мер.

Россия выслала из страны заместителя посла США в Москве Барта Гормана в качестве ответа на провокацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию", — отметил представитель Кремля.

Захарова рассказала причину высылки заместителя посла США Гормана

Захарова рассказала причину высылки заместителя посла США Гормана

Напомним, накануне стало известно, что Москва выслала из России заместителя посла США Барта Гормана. Вашингтон назвал это "эскалационным шагом" и рассматривает возможность ответных мер.

Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман (на первом плане) у здания МИД РФ. Обложка © ТАСС/Владимир Гердо

Александр Юнашев

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