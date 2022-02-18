Песков: Россия выслала заместителя посла США в ответ на провокацию
При этом Вашингтон назвал это "эскалационным шагом" и рассматривает возможность своих ответных мер.
Россия выслала из страны заместителя посла США в Москве Барта Гормана в качестве ответа на провокацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию", — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне стало известно, что Москва выслала из России заместителя посла США Барта Гормана. Вашингтон назвал это "эскалационным шагом" и рассматривает возможность ответных мер.
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Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман (на первом плане) у здания МИД РФ. Обложка © ТАСС/Владимир Гердо