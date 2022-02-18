Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации "Свободный Идель – Урал"

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации "Свободный Идель – Урал"* на территории страны. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 16.02.2022 в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации "ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЛЬНИЙ ІДЕЛЬ-УРАЛ" (ГО "ІДЕЛЬ") ("Свободный Идель – Урал") (Украина)" — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности" РФ. Информация о решении Генпрокуратуры уже направлена в Минюст для добавления организации "Свободный Идель – Урал" в соответствующий перечень.

Ранее Лайф сообщал, что Генпрокуратура признала нежелательными в России две организации сайентологов из США. Добавим, что соответствующее решение было принято ведомством по результатам изучения поступивших материалов.