В ДНР открыли перекрытую из-за обстрелов трассу между Донецком и Горловкой

Глава Администрации Горловки Иван Приходько сообщил об открытии трассы между Горловкой и Донецком, которую утром 18 февраля перекрывали из-за обстрелов украинской стороны.

"Трасса Горловка – Ясиноватая открыта для проезда", — сказано в сообщении в телеграм-канале Приходько.

Также поступило сообщение о повреждениях жилых домов в самой Горловке и населённом пункте Широкая Балка в результате нарушений режима прекращения огня. Оперативная группа уже выехала для фиксации последствий.