В ДНР открыли перекрытую из-за обстрелов трассу между Донецком и Горловкой
Однако также сообщается, что в результате нарушений режима прекращения огня в Горловке произошло повреждение жилого дома. Сейчас опергруппа выехала на место для фиксации последствий.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Глава Администрации Горловки Иван Приходько сообщил об открытии трассы между Горловкой и Донецком, которую утром 18 февраля перекрывали из-за обстрелов украинской стороны.
"Трасса Горловка – Ясиноватая открыта для проезда", — сказано в сообщении в телеграм-канале Приходько.
Также поступило сообщение о повреждениях жилых домов в самой Горловке и населённом пункте Широкая Балка в результате нарушений режима прекращения огня. Оперативная группа уже выехала для фиксации последствий.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по окраине Донецка на юго-западе. При этом ополченцы заявили, что Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня несколько раз за день, в связи с чем Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь.
А в соседнем ЛНР помимо нарушений режима тишины зафиксировали также прибытие спецназа Вооружённых сил Украины. Их задачей станет усиление снайперской активности и проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств, уточнил представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.