Министр обороны Украины Резников: Запад поставил Киеву более 2 тысяч тонн вооружения

Украина получила от зарубежных партнёров уже более двух тысяч тонн вооружения. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Незалежной Алексей Резников, выступая в Верховной раде.

"Мы получили от наших зарубежных партнёров более двух тысяч тонн вооружения. На Украину прибыл 31 авиарейс [с вооружением], и мы ещё ожидаем", — отметил Резников.