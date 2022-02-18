Министр обороны Украины Резников: Запад поставил Киеву более 2 тысяч тонн вооружения
Глава оборонного ведомства отметил, что в Незалежную прибыл 31 авиарейс с оружием и боеприпасами от партнёров. При этом страна ожидает и дальнейших поставок.
Алексей Резников. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Украина получила от зарубежных партнёров уже более двух тысяч тонн вооружения. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Незалежной Алексей Резников, выступая в Верховной раде.
"Мы получили от наших зарубежных партнёров более двух тысяч тонн вооружения. На Украину прибыл 31 авиарейс [с вооружением], и мы ещё ожидаем", — отметил Резников.
Напомним, на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины несколько западных стран предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, в страну прибыло уже более десяти самолётов США с боеприпасами, последние из которых приземлились в стране 13 февраля. На их борту находились в том числе заряды для гранатомётов. Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
Ранее в Министерстве обороны Канады заявили, что Украина получит пулемёты, пистолеты и снайперские винтовки. По словам премьер-министра страны Джастина Трюдо, в очередной партии Киеву будет поставлено вооружение примерно на шесть миллионов долларов США.