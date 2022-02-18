НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 09:30

Министр обороны Украины Резников: Запад поставил Киеву более 2 тысяч тонн вооружения

Глава оборонного ведомства отметил, что в Незалежную прибыл 31 авиарейс с оружием и боеприпасами от партнёров. При этом страна ожидает и дальнейших поставок.

<p>Алексей Резников. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Алексей Резников. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Украина получила от зарубежных партнёров уже более двух тысяч тонн вооружения. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Незалежной Алексей Резников, выступая в Верховной раде.

"Мы получили от наших зарубежных партнёров более двух тысяч тонн вооружения. На Украину прибыл 31 авиарейс [с вооружением], и мы ещё ожидаем", — отметил Резников.

Лавров указал Турции на опасность необдуманной военной помощи Украине

Лавров указал Турции на опасность необдуманной военной помощи Украине

Напомним, на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины несколько западных стран предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, в страну прибыло уже более десяти самолётов США с боеприпасами, последние из которых приземлились в стране 13 февраля. На их борту находились в том числе заряды для гранатомётов. Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.

Ранее в Министерстве обороны Канады заявили, что Украина получит пулемёты, пистолеты и снайперские винтовки. По словам премьер-министра страны Джастина Трюдо, в очередной партии Киеву будет поставлено вооружение примерно на шесть миллионов долларов США.

Ирина Мусина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1