Заменивший Маслякова в КВН Нагиев сбежал со сцены через час после начала игры

Шоумен Дмитрий Нагиев, занявший место бессменного ведущего КВН Александра Маслякова в первой 1/8 финала Высшей лиги Клуба весёлых и находчивых, покинул сцену в середине игры. Произошло это накануне, 17 февраля, прямо во время съёмок в Театре Российской армии.

Дмитрий Нагиев в роли ведущего игры Клуба весёлых и находчивых. Фото © Instagram / zarubin.yuriy

После конкурса "Разминка" Нагиев посетовал, что не понимает, как Масляков столько лет стоит за стойкой. "Ни черта не видно! Наверное, и не смеётся поэтому никогда", — приводит слова телеведущего, пересказанные зрителями, News.ru.

В итоге Дмитрий Нагиев спустился со сцены в зал и сел рядом с редактором игры. Оттуда он и руководил происходящим, а на сцену вернулся по завершении конкурса "Биатлон".

Сценка про дуэль Александра Пушкина с Дантесом. Видео © Instagram / manu4.exp.mk

В Сети уже появились кадры со съёмок. "Команда "Красный лис" из Владивостока вышла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Поздравляю, спасибо за фантастическую игру! И да, вёл Нагиев... И тоже справился", — написал в "Инстаграме" один из присутствовавших в зале гостей, Роман Карманов.

Подведение итогов первой игры 1/8 финала Высшей лиги КВН. Видео © Instagram / romankarmanov