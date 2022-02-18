Заменивший Маслякова в КВН Нагиев сбежал со сцены через час после начала игры
Вечером 17 февраля прошла первая игра с Нагиевым в роли ведущего. Не обошлось и без другой замены — место Юлия Гусмана в жюри занял шоумен Александр Ревва, экс-игрок команды КВН "Утомлённые солнцем".
Дмитрий Нагиев (справа) и команды на сцене КВН. Фото © Instagram / asc1079
Шоумен Дмитрий Нагиев, занявший место бессменного ведущего КВН Александра Маслякова в первой 1/8 финала Высшей лиги Клуба весёлых и находчивых, покинул сцену в середине игры. Произошло это накануне, 17 февраля, прямо во время съёмок в Театре Российской армии.
Дмитрий Нагиев в роли ведущего игры Клуба весёлых и находчивых. Фото © Instagram / zarubin.yuriy
После конкурса "Разминка" Нагиев посетовал, что не понимает, как Масляков столько лет стоит за стойкой. "Ни черта не видно! Наверное, и не смеётся поэтому никогда", — приводит слова телеведущего, пересказанные зрителями, News.ru.
В итоге Дмитрий Нагиев спустился со сцены в зал и сел рядом с редактором игры. Оттуда он и руководил происходящим, а на сцену вернулся по завершении конкурса "Биатлон".
Сценка про дуэль Александра Пушкина с Дантесом. Видео © Instagram / manu4.exp.mk
В Сети уже появились кадры со съёмок. "Команда "Красный лис" из Владивостока вышла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Поздравляю, спасибо за фантастическую игру! И да, вёл Нагиев... И тоже справился", — написал в "Инстаграме" один из присутствовавших в зале гостей, Роман Карманов.
Подведение итогов первой игры 1/8 финала Высшей лиги КВН. Видео © Instagram / romankarmanov
WOW-stars
"Я больше не могу стыдиться": Линда Евангелиста впервые снялась для журнала после неудачной пластики
вчера в 05:49
Сравнения уже надоели: Как живёт 16-летняя "русская Зендея" — копия Ру из "Эйфории"
16 февраля, 15:20
Волочкова призналась, почему на самом деле бросила ухажёра после трёх недель отношений
16 февраля, 09:45
Как уже писал Лайф, в начале февраля стало известно, что Александр Масляков во второй раз заболел коронавирусом. Из-за болезни заслуженный деятель искусств РФ не может вести игры КВН. Его место временно занял Дмитрий Нагиев, который за свою ТВ-карьеру успел провести не одно шоу.