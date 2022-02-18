Пережившая домашнее насилие Ляйсан Утяшева рассказала, как в детстве её бил отец

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева в интервью журналистке Ирине Шихман на ютуб-канале "А поговорить?" рассказала о домашнем насилии со стороны своего отца Альберта Утяшева. Её откровения прозвучали в ответ на вопрос Шихман, почему спортсменка сказала маме уходить от мужа. Как пояснила Ляйсан, иногда родитель странно демонстрировал любовь: начинал драться. И в какой-то момент сил терпеть такие проявления не осталось.

По словам спортсменки, иногда отца будто подменяли: он был не в себе. По признанию Ляйсан, отец не был алкоголиком, хоть и выпивал. Мужчина — учитель истории и литературы — срывался на родных из-за стрессовых ситуаций, происходивших в бизнесе, который он решил открыть. Утяшева отметила, что родители для неё, как для любого маленького ребёнка, были центром вселенной: отца и мать она обожала.

"У меня почему такой психодел? Папа меня то щекочет, то бьёт. То он "Масенька моя", это самое, то крики на кухне". <...> И когда ты лежишь в десять вечера с полным ощущением, что ты вроде как сделал всё, чтоб тебя не побили. Ты приготовил гречку, ты положил ложку рядом, стул, на кухне идеальная чистота, свет в коридоре горит — признак, что ждали. Всё в порядке. Мы просто выключили свет, лежим и дрожим под одеялами: в каком он состоянии придёт?" — разоткровенничалась бывшая гимнастка.

В каком состоянии глава семейства явится домой, Ляйсан и её мама Зульфия понимали после 22 часов. Сердце начинало колотиться, когда в замочной скважине поворачивал ключ. "Подкупал как будто. Всё, я понимаю, что всё. Сейчас будут снова. Я маму только об одном просила: "Молчи. Можешь ничего не говорить, пожалуйста? Ничего не провоцируй. Я встану, я сделаю, пожалуйста". И вот тогда я поняла, что я стала взрослой", — вспоминает Утяшева детские годы.

Как заметила спортсменка, мать не делала из отца монстра и не признавала, что ей от него достаётся. "А я же уже взрослая, я же эту лапшу снимать умею, к сожалению", — с горечью в голосе добавила Ляйсан. Именно из-за домашнего насилия со стороны папы девушка не хотела выходить замуж. Боялась, что в собственной личной жизни всё повторится. Лечиться после пережитого Утяшева продолжает до сих пор.

"Моя мама за ублюдка выйти не могла замуж", — сказала Ляйсан, оправдывая неадекватное поведение отца.

В посте в "Инстаграме" Утяшева заметила, что беседа с Шихман — не просто интервью, а целый фильм, так как на съёмки ушло два года. В записи программы участвовали бабушка и дедушка спортсменки, воспитавшие Ляйсан своей любовью и примером, и её супруг Павел Воля: шоумен "поделился самым важным".