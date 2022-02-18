Министр обороны Польши Блащак сообщил о согласии Госдепа США продать 250 танков Abrams

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Госдепартамент США согласился продать Варшаве 250 танков Abrams. Об этом глава оборонного ведомства написал в "Твиттере", назвав это "очень важной новостью для безопасности страны".

"Госдепартамент выразил согласие на продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3", — уточнил Блащак.

Это чрезвычайно важное укрепление обороноспособности и один из важнейших оружейных контрактов в истории Польши, уточнил министр.