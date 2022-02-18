Министр обороны Польши Блащак сообщил о согласии Госдепа США продать 250 танков Abrams
Глава ведомства назвал приобретение самой современной версии техники чрезвычайно важным укреплением обороноспособности и одним из важнейших оружейных контрактов в истории страны.
Танк Abrams. Фото на обложке © Twitter / mblaszczak
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Госдепартамент США согласился продать Варшаве 250 танков Abrams. Об этом глава оборонного ведомства написал в "Твиттере", назвав это "очень важной новостью для безопасности страны".
"Госдепартамент выразил согласие на продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3", — уточнил Блащак.
Это чрезвычайно важное укрепление обороноспособности и один из важнейших оружейных контрактов в истории Польши, уточнил министр.
А ранее польский аналитик Яцек Раубо назвал разведку главной задачей американской ПРО в Восточной Европе. По его словам, важна не только возможность перехвата ракет противника, но и системы слежения и анализа данных.