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18 февраля, 08:32

Министр обороны Польши Блащак сообщил о согласии Госдепа США продать 250 танков Abrams

Глава ведомства назвал приобретение самой современной версии техники чрезвычайно важным укреплением обороноспособности и одним из важнейших оружейных контрактов в истории страны.

<p>Танк Abrams. Фото на обложке © Twitter / <a href="https://twitter.com/mblaszczak/status/1494545054039478272" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mblaszczak</a></p>

Танк Abrams. Фото на обложке © Twitter / mblaszczak

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Госдепартамент США согласился продать Варшаве 250 танков Abrams. Об этом глава оборонного ведомства написал в "Твиттере", назвав это "очень важной новостью для безопасности страны".

"Госдепартамент выразил согласие на продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3", — уточнил Блащак.

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Это чрезвычайно важное укрепление обороноспособности и один из важнейших оружейных контрактов в истории Польши, уточнил министр.

А ранее польский аналитик Яцек Раубо назвал разведку главной задачей американской ПРО в Восточной Европе. По его словам, важна не только возможность перехвата ракет противника, но и системы слежения и анализа данных.

Никита Могилев

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