"Коммерсант": Производители стали уменьшать упаковки продуктов, чтобы сохранить цены

Производители продуктов начали уменьшать размер упаковки, что позволяет держать их стоимость на прежнем уровне. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

К этому приводят рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам на товары. Объём некоторых сладостей, кофе, йогуртов и макаронных изделий уже уменьшился на 5–50 граммов, а пиво продаётся в банках объёмом 0,43 литра вместо привычных 0,5 литра. Часть торговых сетей подтвердила эту информацию, заметив, что падения спроса на товары не произошло. Компании же комментировать данные отказались.

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев заметил, что минимальное снижение веса продукции при больших масштабах поможет производителям оптимизировать издержки, а для потребителей такой процесс может быть не столь заметен и чувствителен, как повышение розничных цен.