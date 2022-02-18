В России за сутки госпитализировали 18 632 человека с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 18 632 человека. Это на 3,0% больше, чем днём ранее. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что за этот же период полностью излечилось от CoViD-19 198 369 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 12 026 844. За всё время в России зарегистрировали 15 020 573 случая коронавируса, из которых 180 071 — за прошедшие сутки. Всего зарегистрировано 343 957 летальных исходов, за последние 24 часа этот показатель увеличился на 784.