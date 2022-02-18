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18 февраля, 08:28

Умер актёр из "Неуловимых мстителей" Геннадий Юхтин

Ранее он был госпитализирован в клинику № 40 в Коммунарке с диагностированным коронавирусом.

<p>Геннадий Юхтин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Геннадий Юхтин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

На 90-м году жизни скончался народный артист РФ, актёр Геннадий Юхтин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Геннадий Юхтин умер", — сказал собеседник агентства.

Ранее актёр, сыгравший в картинах "Неуловимые мстители" и "Весна на Заречной улице", был госпитализирован в клинику № 40 в Коммунарке с диагностированным коронавирусом.

Умер актёр Геннадий Митрофанов

Умер актёр Геннадий Митрофанов

Родился Геннадий Юхтин 30 марта 1932 года в селе Чубовка. В возрасте десяти лет мальчик потерял родителей: мать погибла на фронте, отец умер от полученных ран. Он попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота. В дальнейшем будущий актёр оказался в Поволжье, где воспитательница, бывшая актриса, приобщала детей к художественной деятельности. Тогда Юхтин всерьёз увлёкся театральным искусством, хотя после школы и собирался поступать в военное училище. Геннадий с первого раза поступил во ВГИК. В 1955 году молодой Юхтин впервые снялся в кино — в картине "Дело Румянцева", исполнив роль бывшего детдомовца. В общей сумме актёр отметился работой в 182 проектах.

Григорий Воронцов
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