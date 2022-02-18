Умер актёр из "Неуловимых мстителей" Геннадий Юхтин

Родился Геннадий Юхтин 30 марта 1932 года в селе Чубовка. В возрасте десяти лет мальчик потерял родителей: мать погибла на фронте, отец умер от полученных ран. Он попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота. В дальнейшем будущий актёр оказался в Поволжье, где воспитательница, бывшая актриса, приобщала детей к художественной деятельности. Тогда Юхтин всерьёз увлёкся театральным искусством, хотя после школы и собирался поступать в военное училище. Геннадий с первого раза поступил во ВГИК. В 1955 году молодой Юхтин впервые снялся в кино — в картине "Дело Румянцева", исполнив роль бывшего детдомовца. В общей сумме актёр отметился работой в 182 проектах.