В ISU объяснили, почему Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях ОИ
Наша спортсменка сразу после окончания турнира одиночниц улетела в Москву. Её возвращение на родину ожидают вечером 18 февраля.
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Россиянка Камила Валиева не попала в число участниц показательных выступлений Олимпийских игр в Пекине из-за попыток разнообразить представительство стран. Об этом ТАСС сообщили в ISU.
"Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку, были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов", — говорится в сообщении ISU.
Так, в показательных выступлениях участие примут Луна Хендрикс из Бельгии, ставшая восьмой на Играх, американка Алиса Лью (седьмое место) или же Ю Ён из Южной Кореи (шестое место).
Ранее Лайф сообщал, что Камила Валиева улетела в Москву после окончания турнира одиночниц на Олимпиаде в Пекине, в котором она заняла четвёртое место.