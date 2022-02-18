В ISU объяснили, почему Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях ОИ

Россиянка Камила Валиева не попала в число участниц показательных выступлений Олимпийских игр в Пекине из-за попыток разнообразить представительство стран. Об этом ТАСС сообщили в ISU.

"Неучастие Камилы Валиевой в показательных выступлениях вызвано желанием разнообразить представительство стран. Поэтому среди фигуристок, кто не попал в тройку, были отобраны девушки из других национальных олимпийских комитетов", — говорится в сообщении ISU.

Так, в показательных выступлениях участие примут Луна Хендрикс из Бельгии, ставшая восьмой на Играх, американка Алиса Лью (седьмое место) или же Ю Ён из Южной Кореи (шестое место).