Самолёт с Камилой Валиевой вылетел из Пекина в Москву с двухчасовой задержкой
Этим же рейсом в Россию вернутся сборные по кёрлингу, шорт-трекисты, а также завоевавший бронзу фристайлист Илья Буров.
Самолёт с российскими олимпийцами, в числе которых — фигуристка Камила Валиева, вылетел из Пекина в Москву с двухчасовой задержкой. Об этом ТАСС сообщил один из спортсменов, находящихся на борту.
Этим же рейсом в Россию вернутся сборные по кёрлингу, шорт-трекисты, в том числе серебряный призёр Олимпиады Константин Ивлиев и бронзовый призёр Семён Елистратов, а также завоевавший бронзу фристайлист Илья Буров.
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За Кимилу Валиеву последнюю неделю переживала вся страна. В допинг-пробе российской фигуристки было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение. В результате CAS разрешил Валиевой продолжить выступать на Олимпиаде. Позже МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения призёров турнира фигуристок-одиночниц, если в тройку лучших попадёт наша 15-летняя спортсменка. Не будет церемонии и по итогам командного турнира, где победу одержала сборная России.
В итоге после беспрецедентного давления прессы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала после короткой программы. Победила же другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова.
Камила Валиева. Фото на обложке © Getty Images / Ni Minzhe / CHINASPORTS / VCG