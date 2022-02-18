Самолёт с Камилой Валиевой вылетел из Пекина в Москву с двухчасовой задержкой

Самолёт с российскими олимпийцами, в числе которых — фигуристка Камила Валиева, вылетел из Пекина в Москву с двухчасовой задержкой. Об этом ТАСС сообщил один из спортсменов, находящихся на борту.

За Кимилу Валиеву последнюю неделю переживала вся страна. В допинг-пробе российской фигуристки было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение. В результате CAS разрешил Валиевой продолжить выступать на Олимпиаде. Позже МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения призёров турнира фигуристок-одиночниц, если в тройку лучших попадёт наша 15-летняя спортсменка. Не будет церемонии и по итогам командного турнира, где победу одержала сборная России.