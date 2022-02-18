В Москве умерла вдова Кира Булычёва, писатель-фантаст Кира Сошинская
Сам создатель цикла детских книг о девочке из будущего Алисе Селезнёвой скончался ещё в 2005 году.
На 89-м году жизни в Москве скончалась вдова Кира Булычёва, писатель-фантаст Кира Сошинская. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник.
"В возрасте 88 лет дома в Большом Тишинском переулке скончалась Кира Алексеевна Сошинская. Предположительно, причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность", — отметил собеседник агентства.
Кира Сошинская — вдова писателя-фантаста Игоря Можейко, более известного под псевдонимом Кир Булычёв. Архитектор по образованию, Сошинская тоже писала в жанре фантастики, была иллюстратором книг мужа, иллюстрировала также серию "Зарубежная фантастика" и сборник рассказов Л. Толстого, работала переводчиком.
А ранее стало известно, что на 91-м году жизни умерла актриса дубляжа Маргарита Корабельникова. Она дала свой голос таким персонажам мультфильмов, как Умка, Пьеро, Антошка, Гунька из "Незнайки", Вовка из "Блудного попугая" и сотням героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок.
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