Бах: Слушания по делу Валиевой за 48 часов до соревнований произошли не из-за МОК

В том, что российская фигуристка Камила Валиева выступала в личном турнире на Олимпиаде в Пекине под большим психологическим давлением, нет вины Международного олимпийского комитета (МОК). Как указал президент МОК Томас Бах на пресс-конференции, невозможно было игнорировать положительную допинг-пробу спортсменки.

По его словам, если бы комитет не отреагировал, Валиева также оказалась бы под давлением, так как всем было бы известно, что у спортсменки положительный результат пробы. На ситуацию, напомнил Бах, обратили внимание и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и агентство по тестированию, но проблему решить никто не смог.

"Есть ситуация с положительным тестом, ответственность всех органов — обеспечить справедливые соревнования, и эту ответственность мы взяли на себя. Это произошло за 48 часов до соревнования, и это не наша вина", — заявил президент МОК.