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18 февраля, 06:26

Бах: Слушания по делу Валиевой за 48 часов до соревнований произошли не из-за МОК

По словам главы Международного олимпийского комитета, ответственностью всех органов является обеспечение справедливых соревнований и на положительную допинг-пробу надо было реагировать.

<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / Ulrik Pedersen / CSM</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Ulrik Pedersen / CSM

В том, что российская фигуристка Камила Валиева выступала в личном турнире на Олимпиаде в Пекине под большим психологическим давлением, нет вины Международного олимпийского комитета (МОК). Как указал президент МОК Томас Бах на пресс-конференции, невозможно было игнорировать положительную допинг-пробу спортсменки.

По его словам, если бы комитет не отреагировал, Валиева также оказалась бы под давлением, так как всем было бы известно, что у спортсменки положительный результат пробы. На ситуацию, напомнил Бах, обратили внимание и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и агентство по тестированию, но проблему решить никто не смог.

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"Есть ситуация с положительным тестом, ответственность всех органов — обеспечить справедливые соревнования, и эту ответственность мы взяли на себя. Это произошло за 48 часов до соревнования, и это не наша вина", — заявил президент МОК.

Как уже писал Лайф, победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине стала Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева, провалив произвольную программу, стала четвёртой.

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Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменка сдала её на чемпионате России в декабре. При этом лаборатория в Стокгольме, где проверялась проба, доложила о результате лишь 8 февраля. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира. Кроме того, было объявлено, что результат Камилы Валиевой в турнире одиночниц будет считаться предварительным. 17 февраля CAS сообщил, что триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки — бытовым путём. Отмечалось, что мужчина регулярно возил внучку на тренировки, а препарат находился в его машине.

Светлана Оперук

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